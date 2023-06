“Abbiamo qualcosa da condividere con voi” Ilary Blasi | esplode la gioia in famiglia | bebè in arrivo

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 13 giugno 2023) Spettacolare notizia per ladi. Infatti, un nuovosta per arrivare e allargare questo nucleo familiare. L’annuncio ufficiale è giunto nelle scorse ore con tanto di video pubblicato sul social network Instagram, che sta facendo emozionare migliaia e migliaia di utenti. Sono subito stati postati gli auguri da parte dei fan della donna incinta, che non ha utilizzato molte parole, ma le stesse sono state molto significative e commoventi. Per questa persona si tratterà del secondo figlio, dato che due anni fa hanno già avuto la primogenita Jolie. E ladiè ufficialmente in festa ed è pronta a conoscere questo nuovo, sebbene siamo ancora all’inizio della gravidanza. Secondo il sito Gossip.it, dovrebbe ...