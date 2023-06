Abbandono degli animali | una campagna di prevenzione | «Problema anche sanitario»

(Di martedì 13 giugno 2023) PER L’ESTATE. L’Ordine dei veterinari e l’Ats lanciano #ionontiin vista dell’estate: manifesti in città e coinvolgimento social.

Abbandono degli animali, una campagna di prevenzione ... L'Eco di Bergamo

L'estate si avvicina e cresce la preoccupazione per l'abbandono degli animali domestici. Il fenomeno non è certo limitato alla stagione estiva, ma durante i mesi più caldi si registra un aumento ...