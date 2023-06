(Di martedì 13 giugno 2023). Da lunedì 3 luglio il dottor Angelo Calogero Carlino sarà operativo nell’ambito di Arzago D’Adda-Casirate D’Adda ein qualità didi Assistenza Primaria. La scelta delpotrà essere effettuata dal 3 luglio online, accedendo al Fascicolo Sanitario Elettronico o con l’app. Solo se non già esauriti i 1.500 posti disponibili, si potrà scegliere anche nelle Farmacie aderenti del territorio oppure inoltrandotramite sportello telematico. “Gli operatori prenderanno in carico le domande a partire dalle 8.30, rispettando l’ordine cronologico d’arrivo – spiegano da Ats -. Il dottor Carlino potrà acquisire un massimo di 1.500 assistiti, pertanto le iscrizioni avverranno compatibilmente con i posti disponibili”. All’ambulatorio, sito in viale Piave ...

Ancora Ballista sarà protagonista della serata di lunedì 17 luglio acon le letture di Rossano Ercolini e Nuccio Ordine e l'introduzione di Elisabetta Sgarbi. Per la musica concluderanno la ...Oltre che a Rozzano, in Lombardia il gruppo è presente a Milano Portello, Milano in via Monte Nero, Milano City Life, Brugherio, Legnano, Arese, Cremona, Como, Appiano Gentile, Bergamo e. ...Ravasi 7 ARBITRO : Casati di7. AMMONITO : Lodovici (A). LE PAGELLE ACCADEMIA GERA D'ADDA ... Dove non ciil fisico cil'astuzia. Lodovici 6 Un po' ingenuamente commette fallo in ...

A Treviglio arriva un nuovo medico: come fare richiesta BergamoNews.it

Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...Come ogni anno alla rassegna La Milanesiana partecipa il pianista Antonio Ballista. Elisabetta Sgarbi ha dedicato quest’anno la rassegna al tema dei ritorni, suggeritore è stato lo scrittore nigeriano ...