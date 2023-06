A Palmanova l’arte è a cielo aperto

Leggi su linkiesta

(Di martedì 13 giugno 2023) Se pensiamo a una stella come prima cosa il naso punta all’insù e guardiamo in, nella volta blu, cercando quel puntino luminoso che brilla ogni notte. Ma se per una volta per vedere la stella vi chiedessero di salire in alto, con un elicottero, e guardare giù? Beh, è proprio quello che potrebbe accadere se la stella in questione è a nove punte e si chiama. Non stiamo parlando quindi di una costellazione celeste, ma di una stella-fortezza, un gioiello dell’architettura militare che dal 2017 è anche Patrimonio Unesco. Volare tra le nuvole per cogliere questo piccolo capolavoro del territorio del Friuli Venezia Giulia è solo l’inizio di questa avventura in un territorio tutto da esplorare. Alle porte di questa incredibile città con la pianta a forma di stella, realizzata strategicamente a fine del Cinquecento, è possibile infatti ...