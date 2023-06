“A chi mi dice che dovrei fare solo la pensionata” | le parole potenti di Sandra Milo in costume a 90 anni

Leggi su news.robadadonne

(Di martedì 13 giugno 2023), recentemente, ha posato inper lo speciale del magazine Flewid dedicato al Pride Month e, nella giornata di venerdì 9 giugno 2023, ha condiviso su Instagram alcune immagini dello shooting fotografico realizzato per la rivista. Nella didascalia del post, l’attrice 90enne ha lanciato un messaggio legato all’importanza di accettare l’amore in ogni sua forma e imparare ad accogliere le diversità, attirando qualche polemica sul web. La star televisiva, dopo aver ricevuto qualche commento di troppo, ha voluto rispondere alle critiche online con un lungo post pubblicato sui social. “Faccio presente che è stato frainteso il messaggio di body positivity che volevamo veicolare nel progetto”, ha spiegatoin riferimento alle accuse ricevute online. L’attrice, infatti, come ...