23 Slam | Djokovic per la prima volta solo in vetta

PARTITE VINTE DI FILA NEGLI- Con il successo su Ruud,ha allungato a quota 21 le partite vinte di fila nei tornei del Grande. Da dopo la sconfitta subita nel quarto di finale del ...Con la vittoria al Roland Garros, il tennista serbo stacca Nadal come record di. Un testa a testa in cui ha interferito la politica, bloccando per due volteperché non vaccinato contro il Covid. Ma Novak ha mantenuto un approccio di buonsenso, che stimola una presa ...... competizione in cui sarà sicuramente tra i partecipanti (salvo rinuncia) avendo già vinto duequest'anno. Photo credit: Roland Garros. Stefanos Tsitsipas Novak

Djokovic, eccoti la storia: batte Ruud al Roland Garros, conquista il 23° Slam e torna n.1 La Gazzetta dello Sport

Con la vittoria del Roland Garros ha portato a 23 i successi in tornei del Grande Slam - record di sempre - e ha risolto l'eterno dilemma su chi tra lui, Federer e Nadal, sia stato il più grande del t ...La vittoria del Roland Garros ha significato per Novak Djokovic tante cose, ma più di tutte gli ha ... il mio obiettivo è continuare a vincere i titoli dello Slam". Abbiamo individuato 5 obiettivi che ...