12 Giugno 2023 – E’ scomparso all’età di 86 anni il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi

(Di martedì 13 giugno 2023)è morto alle 9:30 all’ospedale San Raffaele di Milano. Ex premier,di, fondatore di Mediaset e presidente di una squadra di calcio con più trofei vinti aveva 86. Il capo della polizia di New York si è dimesso. Keechant Sewell, la prima donna a guidare la polizia nella Grande Mela, ha annunciato le sue dimissioni a un anno e mezzo dall’incarico. I ministri della Difesa della Nato incontreranno il 15i vertici di 25 aziende occidentalidell’industria della difesa, nell’ambito dei continui sforzi dell’allenza atlantica per aumentare la produzione di munizioni. Le autorità americane chiedono alla giustizia federale di bloccare la chiusura dell’acquisizione di Activision Blizzard da parte di ...