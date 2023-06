Zuppi sulla morte di Berlusconi | “La Chiesa vicina ai familiari”

(Di lunedì 12 giugno 2023) Matteo, arcivescovo di Bologna e presidente della Cei, ha inviato a Marinaun messaggio di cordoglio per ladel Cavaliere Alla notizia delladi Silvio, arriva un messaggio anche dal cardinale Matteo, arcivescovo di Bologna e presidente della Cei, a Marina. Le parole del cardinale Arriva un messaggio L'articolo proviene da Il Difforme.

Questo il giudiziogestazione per altri dell'arcivescovo di Bologna e presidente della Cei cardinale Matteo, intervenuto a Bologna alla Repubblica delle Idee, riportato dall'Ansa. Il ...guerra russo - ucraina la segretaria ha detto: "Pieno supporto al popolo ucraino senza estromettere la parola pace, stiamo accanto al lavoro del cardinale, ma non può essere solo la ...... a volte segnate dal misterioso agire provvidenziale, l'azione diplomatica del Cardinalea ... vengono recepite con irritazione e considerate come blasfeme da chi paga a caro prezzopropria ...

"Ha impedito ai comunisti di andare al potere". Il cardinale Camillo Ruini ricorda così il Cav riconoscendogli "meriti storici per l'Italia". Alla figlia Marina, il cordoglio del presidente Cei, cardi ...Il leader nordcoreano Kim Jong-un ha espresso “pieno sostegno e solidarietà” e la volontà di costruire legami strategici più stretti con la Russia. Le forze armate ucraine hanno bombardato la città di ...