Zanetti | «Inter una famiglia! Triplete? Con Mourinho salto di qualità»

Leggi su inter-news

(Di lunedì 12 giugno 2023) Javier, ospite dell’ultima puntata del podcast ‘Muschio Selvaggio’ su YouTube ha parlato dei suoi anni all’prima da calciatore e poi da dirigente SOPRANNOMI – Questo il racconto di: «All’19 anni e 19 allenatori? Non 19 ma quasi (ride, ndr). Qualcuno è durato di più. Nel 1999, in una stagione, abbiamo cambiato quattro allenatori. Caratteristica migliore per un difensore? Per quanto mi riguarda tanti km fatti, tanta corsa, tanta concentrazione. L’attaccante basta che arriva una palla fa un gol o un assist. Il nostro è più un lavoro di sudore: ma è giusto che sia così, una squadra è giusto che tutti i componenti facciano il loro. A noi toccava questa, che ci piaceva. Soprannomi? “El Tractor” me lo hanno dato al Talleres. Il telecronista diceva che lo ero, e appena sono arrivato in Italia me lo ...