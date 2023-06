Zaccheroni su Berlusconi | “Discusso solo prima dell’esonero Poi sono tornati i successi”

(Di lunedì 12 giugno 2023) “Abbiamo avuto un rapporto sempre rispettoso, non mi ha mai condizionato nel modo di fare. In parte non condivideva certe cose, soprattutto il difendere con tre uomini. Non abbiamo maiqualche giornomi chiamò alle 2 di notte dicendomi che non condivideva il modo di difendere e che avrebbe preso provvedimenti. Poi abbiamo aggiustato ciò che era da sistemare e dopo”, queste le dichiarazioni di Albertoa Sky Sport dopo la morte di Silvio. SportFace.

Ammazzare la concorrenzaha già cominciato a schiacciare la concorrenza acquisendo ... come il licenziamento in diretta tv del "comunista" Albertodopo un'eliminazione dalla ...... arriva un altro debuttante (se si eccettuano i mesi da traghettatore nel 1986, quando... Ma Silvio riuscirà a vincere anche con Alberto(scudetto in clamorosa rimonta nel 1999) e ...Le annate centrali degli anni 90 sono le peggiori della presidenza, ma nel 98 arriva Alberto, che riporta il tricolore a Milano. La parentesi con 'Zac' dura poco, ecco dunque ...

Berlusconi non presenziò ma seguì da distante le vicende della squadra che, in quella stagione, si laureò campione d'Italia con Alberto Zaccheroni in panchina.