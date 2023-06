Xiaomi 13 Ultra è disponibile all’acquisto in Italia | ma è per pochi

(Di lunedì 12 giugno 2023)13all'acquisto in: ecco dove potete comprarlo e il prezzo di vendita consigliato. L'articolo proviene da TuttoAndroid.

13è disponibile all'acquisto in Italia . Lo smartphone annunciato ad aprile per la Cina viene ora proposto sul mercato internazionale nelle colorazioni Black e Olive Green nella ...Specifiche tecniche1313Dimensioni e peso 163,2 x 74,6 x 9,6 mm 227g Display 6,73 LTPO3 AMOLED, 1440 x 3200 pixel, 120Hz, 2600 nit (picco), 1300 nit (HBM), 1920Hz PWM ...Prezzo e prestazioni al top13 , compralo al miglior prezzo da eBay a 649 euro . 2 condivisioni Condividi Tweet Giuseppe Biondo VIA FONTE Notizie Relazionate Samsung Galaxy Tab S9Rumor ...

Xiaomi 13 Ultra, arriva anche in Italia per fare super fotografie Men's Health

L'intervista a Davide Lunardelli, Head Of Marketing di Xiaomi Italia, sul Xiaomi 13 Ultra co-ingegnerizzato con Leica e da oggi in Italia.Sin dall’annuncio della realizzazione della sua prima auto, Xiaomi è sempre stata al centro dell’attenzione in questo settore. Bene, oggi sono trapelati dei nuovi render che ci mostrano quello che ...