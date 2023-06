Xbox Showcase | presentati trailer e periodo d’uscita di Frostpunk 2

(Di lunedì 12 giugno 2023)2, il sequel dello strategico-gestionale di 11 bit studios, si è mostrato con uned è stato annunciato ilAll’ultimo, tra i vari Starfield, Fable e Avowed si è mostrato anche2, un gioco di ambientazione post-apocalittica (del quale potete guardare unin questa news), che vedrà un’uscita per PC su Steam, Epic Games Store e GOG nel corso del 2024. Questo è quanto ha annunciato il publisher e sviluppatore 11 bit studios. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.: ile ildi...

Gamese Starfield Direct: tutte le novità e i trailer dei giochi 154 Games 12 GiuDall'Gamesalle ultime notizie dal PC Gaming Show, è un periodo eccitante per gli appassionati di giochi per PC. Scopriamo insieme le anteprime più affascinanti e i trailer appena rilasciati. ...Accanto all'Games2023 , Microsoft ha deciso di dare un ampio spazio tramite un intero Direct dedicato anche a uno dei titoli più grandi, attesi e chiacchierati degli ultimi anni. Così, insieme all'...

Xbox Games Showcase 2023, tutti i giochi e le informazioni della notevole conferenza Microsoft Multiplayer.it

Lukas Koelz, il lead lighting artist di Fable, ha confermato che il trailer mostrato ieri durante l'Xbox Showcase era in-game e registrato da Xbox Series X. NOTIZIA di Stefano Paglia — 12/06/2023 ...Gamereactor Italia. Guarda i trailer più recenti dedicati ai videogiochi, ma anche le nostre ultime interviste dalle fiere e dalle convention più importanti del mondo. Gamereactor utilizza i cookie pe ...