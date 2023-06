Xbox Showcase | Persona 5 Tactica annunciato con un trailer!

Leggi su tuttotek

(Di lunedì 12 giugno 2023) Sul palco dell’, Atlus ha mostrato anche il già vociferatocon un trailer: scopriamo insieme i dettagli con questo articolo dedicato Sul palco di unsfavillante che ha visto arrivare, fra le altre cose, l’annuncio di un nuovo Like a Dragon e della data d’uscita di Forza Motorsport, una delle protagoniste assolute è stata decisamente Atlus. L’azienda ha mostrato ben tre titoli non ancora annunciati (sebbene uno sia stato vittima di leak negli scorsi giorni) e fra il remake di3 e l’annuncio ufficiale di Metaphor: ReFantazio (ex Project Re Fantasy) troviamo anche un nuovo spin-off per l’amatissimo (anche da noi!)5.si mostra con un primo ...