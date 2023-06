Xbox Showcase | Metaphor | ReFantazio annunciato con un trailer!

(Di lunedì 12 giugno 2023) Sul palco dell’di ieri sera Atlus è stata protagonista anche con il primo trailer ufficiale di, scopriamo insieme tutti i dettagli in questo articolo dedicato Sul palco dell’di ieri sera la protagonista assoluta è stata Atlus, che ha presentato ben tre titoli nel corso dell’evento. Se Persona 3 Reload e Persona 5 Tactica sono titoli che ci saremmo potuti aspettare, il primo perché già leakato negli scorsi giorni il secondo perché… beh è Persona 5, finalmente sappiamo qualcosa in più anche sulla nuova IP dell’azienda. Precedentemente conosciuto come Project Re Fantasy, nella serata di ieri è stato svelato ufficialmenteche, tralasciando il nome divertente, sembra avere tutte le ...

Ieri sera, poco dopo l'and Bethesda, si è tenuto anche il PC Gaming Show , un lungo evento di due ore tenuto da PC Gamer dove sono stati annunciati una carrellata di nuovi giochi, ovviamente in uscita su ...Il trailer, condiviso durante l'eventodell'11 giugno, mostra i quattro criminali mascherati da clown più noti dei videogiochi durante la rapina a una grande banca. Il gioco sarà ...Microsoft ha approfittato dell'Games2023 per annunciare l'arrivo del catalogoGame Pass per PC su piattaforma GeForce Now di Nvidia. L'operazione rientra nell'accordo stipulato tra Microsoft e Nvidia, di durata ...

