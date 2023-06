Xbox Games Showcase | Forza Motorsport | il trailer rivela la data di uscita

(Di lunedì 12 giugno 2023) Ladi(dai box) disfreccia nell’: tutti i dettagli nel nuovissimodel gioco Uno dei titoli più attesi durante l’(che, tra parentesi, abbiamo riassunto per voi) era, e lo and behold, abbiamo non solo undefinitivo, ma anche unadi! Il gioco uscirà suSeries X/S e PC (tramite Steam e Microsoft Store) in autunno con tre differenti edizioni: Standard, Deluxe e Premium. I rispettivi prezzi sono 70, 90 e 100 (arrotondando). Il gioco supporterà altresì le funzioni di cloud, ma solo in ...

Durante il panel " What's Next For Gaming " tenuto dal teamdurante l'Showcase di ieri sera, la Vicepresidente Corporate Sarah Bond ha annunciato che i membri di PC Game Pass potranno presto giocare alla loro collezione su dispositivi GeForce Now. " Sono ...Lo sviluppatore Mimimiha annunciato la data di uscita del suo prossimo gioco di strategia stealth Shadow Gambit: The Cursed Crew . Il titolo arriverà su PC, PS5 eSeries X/S il 17 agosto. Shadow Gambit: The ...Un totale di 27 giochi presentati , di cui 21 arriveranno su Game Pass, una nuova versione della console, controller, cuffie e altri accessori: l'edizione 2023 dell'Showcase, l'evento in cui vengono annunciate le novità in arrivo per la console di Microsoft , è stata decisamente la più importante e significativa degli ultimi anni. Non solo questo: ...

Durante Xbox Games Showcase, Atlus ha mostrato una nuova promettente IP dagli autori di Persona: scopriamo Metaphor: ReFantazio!Buone notizie per tutti i fan Xbox il Game Pass arriverà anche su tutti i dispositivi compatibili con GeForce Now.