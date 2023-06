Xbox Games Showcase | esploriamo i titoli annunciati da Microsoft

(Di lunedì 12 giugno 2023) Si è appena concluso l’di, che ci ha deliziato di ben 25 annunci diversi. Tra ritorni di grandi classici, nuove IP e tanti annunci da parte di Bethesda e di Atlus, guardiamo insieme gli annunci di stasera!: recap di annunci Fable Si parte subito a bomba, con un ritorno in grande stile di Playgroundtorna con il capolavoro di Fable. Con un trailer in-game engine, vediamo il GDR con una grafica notevole. Dal trailer possiamo notare un particolare…ci saranno i giganti oppure esseri minuscoli? South of Midnight Un gioco ambientato in universo nel quale uno scheletro suona la chitarra e canta. La ragazza (forse protagonista) cerca una misteriosa creatura, che compare alle sue spalle. ...

