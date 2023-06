X Factor 2023 | alla prima registrazione “due giudici hanno litigato tutto il tempo”? L’indiscrezione

(Di lunedì 12 giugno 2023) Sono partite ieri le audizioni di X, il fortunato talent show targato Sky, in vista della prossima stagione in arrivo a settembre. All’Allianz Cloud di Milano gli aspiranti cantanti si contendono l’occasione di poter prendere parte al talent che ha portato al successo, tra i tanti, Marco Mengoni e i Maneskin. Al timone dello show, per la seconda volta, la cantautrice Francesca Michielin, che a breve sarà impegnata con il suo summer tour L’estate dei cani sciolti. In giuria, confermati Fedez, Ambra Angiolini e Dargen D’Amico, mentre il cantante Rkomi è stato sostituito da Morgan, tornato ad Xdopo nove anni di assenza. Già lo scorso anno il cantautore era tornato sul palco dello show per due performance live, ma il suo ruolo di giudice è stato piuttosto chiacchierato. Difatti, Morgan in passato ha più volte sottolineato di non voler più ...

Durante le registrazioni di X Factor 17 pare che Ambra Angiolini e Morgan abbiano litigato. Tutto sulla segnalazione.X Factor 2023 è ufficialmente ripartito. Questo fine settimana, il talent firmato Sky ha dato il via alle riprese della nuova edizione che vedrà al banco della giuria, oltre a Fedez, Dargen D'Amico e ...