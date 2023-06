WWE | Svelato il ruolo di Seth Rollins in Captain America | Brave New World

Leggi su zonawrestling

(Di lunedì 12 giugno 2023) Secondo gli ultimi report, il personaggio interpretato dainNewsarà una vecchia conoscenza dei fumetti Marvel. L’attualeHeavyweight Champion, che ha esaurito gli impegni cinematografici prima di Night of Champions, interpreterà Cobra, villain storico appartenente alla Serpent Squad, che nella sua storia ha anche lavorato per l’Hydra. Morso da un cobra, il personaggio interpretato dapuò contorcersi in maniera innaturale, arrampicarsi su pareti e soffitti, nonché sparare veleno dal suo costume. Cobra è un villain storico per la Marvel, visto che il suo debutto risale addirittura al 1963. Il film uscirà nel 2024 e non dovrebbe più intaccare gli impegni WWE dell’ex Shield, a meno di ...