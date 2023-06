WWE | Roman Reigns difenderà il suo titolo nel Live Event di sabato contro Rey Mysterio

(Di lunedì 12 giugno 2023)ha da poco tagliato il traguardo dei 1000 giorni da campione, con la WWE che per l’occasione ha presentato il nuovo WWE Universal Title. La sua ultima difesa titolata risale a WM 39, quando sconfisse Cody Rhodes. Dopodiché hanno tenuto banco le vicende interne alla Bloodline, con Jimmy Uso che si è ribellato al Tribal Chief e successivamente cacciato dal gruppo e Jey Uso che deve ancora prendere la sua decisone definitiva. Ora,tornerà a difendere il suoe lo farà nel corso delin programma questovs Rey, cosa ormai abbastanza rara, prenderà parte aldiche sarà di scena a ...

E con l'immagine dei due canadesi ancora Undisputed Tag Team Champions e unReigns visibilmente adirato per quanto accaduto si è chiuso un altro Premium Live Event che ha deliziato i fan...Non posso avere l'opportunità di affrontare, ma va bene così, sono arrivato fino alla finale del torneo e voglio vincere il titolo. Lasta cavalcando l'onda del successo con questi eventi ......di Cody Rhodes Dopo aver fallito l'assalto all' Undisputed Universal Championship detenuto da... Il tour internazionale dellacontinua Laè già pronta a una nuova avventura all'infuori dei ...

WWE: Enormi novità sulla fine del regno titolato di Roman Reigns *RUMOR* Spazio Wrestling

Roman Reigns ha superato i 1000 giorni da campione mondiale, il suo regno è nella storia della WWE. Il “ Tribal Chief ” ritornerà nel prossimo episodio di SmackDown, per portare avanti la storyline co ...Roman Reigns ha da poco tagliato il traguardo dei 1000 giorni da campione, con la WWE che per l'occasione ha presentato il nuovo WWE Universal Title. La sua ultima difesa titolata risale a WM 39, quan ...