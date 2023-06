WWE | Nuovo tour in Germania a fine anno | ancora niente Italia nel calendario

Leggi su zonawrestling

(Di lunedì 12 giugno 2023) La WWE ha annunciato ben quattro date autunnali in, nell’ambito deleuropeo didella promotion di Stamford, che ricordiamo andrà già in Gran Bretagna per Money in the Bank ad inizio luglio (con alcune date di contorno sempre in UK). Dal 25 al 28 ottobre, invece, la WWE toccherà Monaco, Colonia, Amburgo e Berlino per alcuni Live Event ed i biglietti sardisponibili da venerdì di questa settimana.nessun segnale per un ipotetico ritorno in, dove la WWE manca dal periodo pre-pandemia.