WWE | Jey a brutto muso contro Solo | minacce sui social

(Di lunedì 12 giugno 2023) La storyline Bloodline è stata la più importante che la WWE abbia messo in scena negli ultimi anni, e i risultati parlano da soli. Ha elevato tutte le persone coinvolte, compreso Jey Uso. La scorsa settimana a Smackdown si sono verificati altri segmenti legati alla famiglia samoana, con Jimmy eSikoa che sono costati a Jey la vittoriaAustin Theory e, di conseguenza, dello US Title. Lo status di Jey nella stable rimane poco chiaro, dato che si è scrollato di dosso Jimmy e si è guardato in cagnesco cone Paul Heyman. Ma su Instagram pare abbia cominciato a delineare la sua posizione. Jey ha caricato sulle sue storie di Instagram una foto di lui eSikoa, lanciando un avvertimento poco fraterno: “Non costringermi a prenderti…” Lo sormai appare inevitabile tra i ...