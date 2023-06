(Di lunedì 12 giugno 2023) Roman Reigns è nel bel mezzo di un’indimenticabile run al vertice della WWE e stando ogni record, infrangendone uno anche nel recentissimo passato, che durava sin dal 2011. Alle Survivor Series del 2011, CMha conquistato il WWE Championship, detenendo il prestigioso titolo per ben 434 giorni. Questo regno è iniziato dopo la sua vittoria a Money in the Bank nel luglio 2011, che ha portato a un regno di 28 giorni, prima di lasciare brevemente la compagnia, per poi tornare il 25 luglio. Con due regni e una durata complessiva di 462 giorni, CMha innegabilmente lasciato il segno come campione WWE nei libri di storia, ma Reigns ha stracciato questo record al Second City Savior, detenendo l’ormai unificato WWE Championship per ben 435 giorni. Ormai, il lascito di CMin WWE è stata sostituito da ...

...di Jimmy Uso E' davvero la fine per la Bloodline L'atto conclusivo diNight of Champions lascia pensare a tutto questo, visto che per la prima volta Jimmy Uso si è ribellato alChief ......di Jimmy Uso E' davvero la fine per la Bloodline L'atto conclusivo diNight of Champions lascia pensare a tutto questo, visto che per la prima volta Jimmy Uso si è ribellato alChief ...

WWE: Il Tribal Chief batte il Best in the World, addio al primato di CM Punk Zona Wrestling

On the 2nd of June episode of Friday Night SmackDown, WWE celebrated Roman Reigns hitting 1000 days on top in the company with Triple H introducing a new championship design. This brought to an end ...Roman Reigns is scheduled to defend his WWE Universal Championship for the first time since WrestleMania 39 at an upcoming WWE Live event in Cincinnati, Ohio. Roman Reigns was recently given a new ...