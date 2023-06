(Di lunedì 12 giugno 2023) Il periodo di trattativa esclusiva tra la WWE e gli attuali detentori deitv di Raw enegli Stati Uniti, NBC Universal e Fox, si è concluso lasciando alla società la possibilità di sondare altri potenziali offerenti. Sembra che l’azienda di Vince McMahon si stia già guardando intorno, preparandosi ad un’autentica asta al rialzo, in cui comunque le attuali reti di trasmissione resterebbero tra le favorite. In questo contesto di incertezza, WrestleVotes rivela che la WWEmolto interessata a lavorare con lae che se l’accordo per itelevisivi dovesse andare in porto,considerato una “vittoria per tutti”. L’account ha scritto: “Per quanto riguarda le trattative suitelevisivi, la WWE è molto interessata a ...

- Pubblicità - La superstar dellaSeth Rollins è stata vista per la prima volta sul set di Captain America: Brave New World il ... Brave New World riprenderà da dove si è conclusa la serie+ ...... Brave New World riprenderà da dove si è conclusa la serie+ The Falcon and the Winter ... anche la star di Alita: Angelo della Battaglia Rosa Salazar e il wrester dellaSeth Rollins sono ...... Trails to Azure STORE DIGITALE 14/03/2023 Valheim STORE DIGITALE 17/03/20232K23 STORE ...AMAZON 20/07/2023 Ratchet & Clank Rift Apart STORE DIGITALE 21/07/2023 Pikmin 4 AMAZON 28/07/2023...

WWE: Disney sarebbe una pretendente importante per i diritti di Raw e SmackDown Zona Wrestling

Il periodo di trattativa esclusiva tra la WWE e gli attuali detentori dei diritti tv di Raw e SmackDown negli Stati Uniti, NBC Universal e Fox, si è concluso lasciando alla società la possibilità di s ...When Peacock’s streaming deal is up, though, ESPN+ could be a contender again. ESPN+ was in on the last WWE streaming rights negotiations. As for TV, the audience WWE draws could be a boon for FX, ...