WWE | Braun Strowman vago sul suo rientro

Leggi su zonawrestling

(Di lunedì 12 giugno 2023)è stato messo improvvisamente fuori gioco quando ha subito un infortunio al collo che ha richiesto un intervento chirurgico. Al momento è in convalescenza, ma questo non gli impedirà di tornare. Durante una recente diretta su Instagram,si è preso qualche minuto per parlare con i fan e rispondere ad alcune domande. Durante questa occasione, gli è stato chiesto quando tornerà in azione. Quando lo rivedremo?ha risposto prontamente alla domanda sul suo eventuale ritorno. Anche se non ha rivelato una data di, ha detto che si ripresenterà il prima possibile.sta anche pensando di andare a scuola durante il suo periodo di riposo. Potrebbe diventare un saldatore certificato durante il suo periodo di assenza dalla compagnia. Speriamo per ...