WTA ‘s Hertogenbosch 2023 | esordio facile per Kudermetova Azarenka ok | Samsonova vince dopo quasi 4 ore

(Di lunedì 12 giugno 2023) È terminata poco fa la prima giornata del WTA 250 di ‘s, torneo che, insieme al WTA 250 di Nottingham (Gran Bretagna), apre la stagione sull’erba. In Olanda si sono disputati oggi i primi sei incontri validi per il primo turno e il divertimento non è mancato. Andiamo a scoprire tutto quello che è successo. Tuttoper Veronika: la russa (testa di serie n.1)il suo match d’contro la statunitense Alison Riske-Amritraj grazie al ritiro di quest’ultima sul punteggio di 6-3 3-0. Ora al prossimo turnoaffronterà la canadese Carol Zhao, brava a battere quest’oggi la belga Ysaline Bonaventure con il punteggio di 7-6(3) 7-6(4). Successo in due set per la bielorussa Victoria(n.3 del ...

Il programma, gli orari e l'ordine di gioco della giornata di martedì 13 giugno del torneo combined di2023 . Ad aprire la giornata saranno Bublik e Goffin, un match dal quale uscirà il nome del primo avversario di Jannik Sinner nel torneo olandese. Sul Centre Court in campo anche il ...Camila Giorgi è l'unica tennista italiana a comparire nel tabellone principale del Rothesay Open, il primo torneo della stagione su erba - insieme a quello di s -- del circuito.

