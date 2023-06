WTA Nottingham 2023 | Maria Sakkari protagonista | finale di giornata interrotto per la pioggia

Sul punteggio di 5 - 1 in favore dell'azzurra, è stato sospeso causa pioggia il match tra Camila Giorgi e Madison Brengle , incontro valido per il primo turno del250 di. In attesa che le condizioni meteo migliorino, Sportface vi terrà aggiornati sui tempi di ripresa della partita.Il programma, gli orari e l'ordine di gioco della giornata di martedì 13 giugno del torneodi2023 . Scende in campo la detentrice del titolo e recente semifinalista al Roland Garros, la brasiliana Beatriz Haddad Maia, che sfiderà Lesia Tsurenko in un match tutt'altro che ...Brengle - Giorgi è un match valido per il primo turno del torneo250 di: notizie, analisi, pronostici, tv in chiaro e streaming. Camila Giorgi è l'unica tennista italiana a comparire nel tabellone principale del Rothesay Open, il primo torneo della ...

