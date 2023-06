WTA Nottingham 2023 | interrotto per pioggia il match di Camila Giorgi L’azzurra era avanti 5-1

(Di lunedì 12 giugno 2023) Laè stata protagonista sul finire della prima giornata del torneo WTA di, che segna l’inizio della stagione sull’erba. A rimanere condizionata dallo stop del gioco è stata, che ha visto interrompere il propriosul 5-1 in suo favore nel primo set contro l’americana Madison Brengle, numero 113 della classifica mondiale. La marchigiana tornava in campo dopo il ritiro neldi secondo turno al Roland Garros contro Jessica Pegula.aveva dovuto alzare bandiera bianca al termine del primo set, vinto dalla statunitense per 6-2.aveva detto di sentire un fastidio al ginocchio, ma sembra essersi fatta trovare pronta alla stagione sull’erba, superficie a lei sicuramente congeniale. ATP ‘s-Hertogenbosch ...

Sul punteggio di 5 - 1 in favore dell'azzurra, è stato sospeso causa pioggia il match tra Camila Giorgi e Madison Brengle , incontro valido per il primo turno del250 di. In attesa che le condizioni meteo migliorino, Sportface vi terrà aggiornati sui tempi di ripresa della partita.Il programma, gli orari e l'ordine di gioco della giornata di martedì 13 giugno del torneodi2023 . Scende in campo la detentrice del titolo e recente semifinalista al Roland Garros, la brasiliana Beatriz Haddad Maia, che sfiderà Lesia Tsurenko in un match tutt'altro che ...Brengle - Giorgi è un match valido per il primo turno del torneo250 di: notizie, analisi, pronostici, tv in chiaro e streaming. Camila Giorgi è l'unica tennista italiana a comparire nel tabellone principale del Rothesay Open, il primo torneo della ...

Giorgi unica italiana a Nottingham: il main draw SuperTennis

Germania, Olanda, Gran Bretagna. Un viaggio in tre tappe, tutto gratis e in chiaro, per gli appassionati di SuperTennis. Quattro i tornei trasmessi in diretta, per tutti, sul nostro canale: l'ATP 250 ...Aggiornata il ranking del WTA. Sempre in testa la polacca Swiatek, segue al secondo posto la bielorussa Rybakina.