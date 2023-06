Wall Street Journal choc | “Instagram sponsorizza i pedofili”

Leggi su ilprimatonazionale

(Di lunedì 12 giugno 2023) Roma, 12 giu –sponsorizzerebbe i. Almeno, è quanto sostiene un’inchiesta del The, come riporta il Giornale.secondo il Wsj: il potere dell’algoritmo Algoritmo, in buona sostanza. Soprattutto, il suo potere e la sua logica. Così, in pratica, susi diffonde una vasta rete di. Il quotidiano statunitense indaga sulla questione e avvia un’inchiesta in collaborazione con le università di Stanford e del Massachusetts. Le immagini pedopornografiche sarebbero consentite dal social network ma non solo, addirittura “pubblicizzate”. Secondo quanto si legge nel report,mette “in contatto iguidandoli verso i ...