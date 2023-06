Von der Leyen offre alla Tunisia un miliardo di euro. Ma Saied non vuole farsi comprare

(Di lunedì 12 giugno 2023) La presidente della Commissione, Ursula von der, ieri ha annunciato un possibile pacchetto di oltre undiper ladurante la sua visita a Tunisi con il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e il premier olandese, Mark Rutte. Dopo l'incontro con il presidente Kais, la Commissione ha pubblicato una dichiarazione per dire che "l'Unionepea e lahanno concordato di lavorare insieme su un pacchetto di misure di partnership globale per rafforzare i legami economici e cooperare nel settore delle energie durevoli, dei migranti e i contatti tra persone". Von derha promesso 900 milioni didi assistenza macrofinanziaria seaccetterà di firmare un accordo di ...

