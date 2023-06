Volley | l’Italia di De Giorgi si ritrova a Cavalese

Leggi su sportface

(Di lunedì 12 giugno 2023) Il commissario tecnico della Nazionale azzurra maschile di pallavolo, Ferdinando De, ha convocato per un mini collegiale, in programma da domani al 15 giugno a, i seguenti atleti: Riccardo Sbertoli, Alessandro Michieletto, Daniele Lavia, Leonardo Scanferla, Edoardo Caneschi, Nicola Salsi, Lorenzo Sala, Tommaso Guzzo, Giulio Magalini, Simone Giannelli, Roberto Russo, Alessandro Piccinelli, Alberto Pol, Damiano Catania, Simone Anzani e Gianluca Galassi. Lo staff sarà composto da: Massimo Caponeri, Vincenzo Fanizza, Luca Leoni, Oscar Berti, Fabio Rossin, Piero Benelli, Simone Cruciani, Vittorio Sacripanti ed Emanuele Carpentieri. Nel frattempo, si è conclusa la Week 1 diball Nations League, con i ragazzi di Deche hanno chiuso con un bilancio di due vittorie su quattro gare giocate in ...