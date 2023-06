Vlahovic può veramente lasciare la Juventus | ecco il motivo

Leggi su juvedipendenza

(Di lunedì 12 giugno 2023) La stagione diè stata decisamente negativa è, in questa sessione di mercato, il centravanti rischia dila. Ai nastri di partenza, il reparto offensivo dellaera considerato il migliore della Serie A per il giusto mix di qualità tecniche, forza fisica e capacità realizzative; le cose, però, sono andate diversamente con l’attacco bianconero ad aver deluso e non poco le aspettative. Il volto che rappresenta al meglio le difficoltà della Juve in avanti è quello di; l’attaccante sarebbe dovuto essere l’uomo in più all’interno della rosa di Allegri ma così non è stato.(LaPresse)Diversi i problemi avuti dall’ex Fiorentina a partire da qualche guaio fisico di troppo che lo ha costretto a saltare diverse partite; a questo, però, bisogna ...