Vigili del fuoco | Circa 140 gli interventi per maltempo

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 12 giugno 2023) –140 gligestiti dalla Sala Operativa del Comando VVF di Roma tra domenica 11 e lunedi 12 giugno in seguito al. Le zone più colpite sono state quelle a ridosso dei monti Prenestini; a Palestrina diversi movimenti franosi, rilevante quello in via Colle Belvedere della Stazione, unica strada di accesso per 15 unità abitative ,prontamente liberata dal fango tramite l’utilizzo di un escavatore. Colpiti anche i comuni di Cave e Zagarolo dove ilha abbattuto diverse piante di media e grossa taglia. A Roma le richieste di intervento sono legate a danni d’acqua, allagamenti, alberi e rami pericolanti, a ridosso delle vie Cassia, Flaminia e Tiburtina. (Com/Red/ Dire)