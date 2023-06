Viabilità Roma Regione Lazio del 12-06-2023 ore 20 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 12 giugno 2023)DEL 12 GIUGNO ORE 1805 CLAUDIO VELOCCIA UN SALUTO E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL GRANDE RACCORDO ANULARE LUNGHE CODE TRA CASAL DEL MARMO E SALARIA E PIU AVANTI TRA NOMENTANA E PREENSTINA IN CARREGGIATA INTERNA MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LE USCITEFIUMICINO E DIRAMAZIONESUD SUL TRATTO URBANO DELLA A24 LUNGHE CODE TRA PORTONACCIO ED IL GRANDE RACCORDO IN USCITA DALLA CAPITALE PERCORRENDO LAFIUMINO SI STA IN CODA TRA VIA ISACCO NEWTON E COLOMBO DIREZIONE EUR IN VIA VASILINA TRAFFICO RALLENTATO TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NEI DUE SENSI DI MARCIA MENTRE IN VIA TIBURTINA SI RALLEN5TA TRA TIVOLI TERME E VILLANOVA NELLE DUE DIREZIONI Servizio fornito da Astral