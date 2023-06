Verona | Zaffaroni | “Sono stati mesi difficili Che grande rimonta”

(Di lunedì 12 giugno 2023) Il mister dell’HellasMarcoha parlato della propria squadra e della gara da poco conclusa contro lo Spezia. Gli scaligeri da lui guidati infatti, hanno vinto lo spareggio salvezza contro i liguri e hanno dunque ottenuto la permanenza in Serie A. Il successo per 1-3, siglato da Faraoni e la doppietta di Ngonge (intervallato dal pareggio di Ampadu), ha condannato gli spezzini alla cadetteria. Ecco il commento di, LE PAROLE DILa forza del gruppo e il percorso: “È laforza che ha avuto questo gruppo, cimomenti in cui non ci credeva più nessuno e invece questo gruppo ci ha sempre creduto. Le facce dei ragazzi, di tutti, erano sempre puntate sul fatto che potessimo farcela. Hanno avuto ...

(3 - 4 - 2 - 1): Montipò; Magnani (39 Coppola), Hien, Dawidowicz (14 st Cabal); Faraoni, ... Allenatore:. Arbitro : Orsato di Schio. Reti : 5 pt Faraoni, 15 pt Ampadu, 26 e 38 pt Ngonge.Commenta per primo Marco, tecnico del, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria sullo Spezia valsa la permanenza in Serie A: 'È la grande forza che ha avuto questo gruppo, ci sono stati momenti in ...(all.) 7 : dal suo arrivo in panchina ilha cambiato volto e questa salvezza porta la sua firma. La pagella dell'arbitro. Daniele Orsato : Al 10' del primo tempo la prima occasione ...

Il Verona 'riparato' da Sogliano è salvo: non solo Ngonge, Zaffaroni ha fatto fruttare un mercato da intenditore Calciomercato.com

Il tecnico dell'Hellas Verona Marco Zaffaroni commenta così a Sky Sport lo spareggio salvezza vinto contro lo Spezia: "È una grande gioia, è stata una rincorsa molto difficile e molto dura, stasera è ...Marco Zaffaroni, il 3 dicembre 2022, diventava per la prima volta in carriera allenatore in Serie A. Lo faceva al fianco di Salvatore Bocchetti, fin lì tecnico in solitaria ...