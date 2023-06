Verona salvo e Spezia in B | l’ultimo verdetto della Serie A

(Di lunedì 12 giugno 2023) Poco dopo il fischio finale del match tra Bari e Cagliari, che ha portato inA i sardi, è arrivato ancheche riguarda i primi due campionati. Nello spareggio tradel Mapei Stadium, gli scaligeri si sono imposti per 3-1 e hanno conquistato la permanenza nel massimo campionato. Tornano inB i liguri che ora proveranno a ricostruire per il futuro., losaluta la A (Credit foto – pagina Facebook HellasFC)Ne poteva rimanere soltanto una e alla fine quell’una è stata il. Gli scaligeri si sono imposti per 3-1 sullocon le reti che sono arrivate tutte nel primo tempo. Dopo il vantaggio firmato da ...

GENNAIO MAGISTRALE - Il primo mese del 2023 ha visto ilmacinare gioco e punti grazie alla nuova - vecchia impostazione tattica e all'avanzamento sulla trequarti del leader tecnico e ...... rosso per Faraoni e rigore per lo Spezia , che però viene neutralizzato da Montipò , bravo ad ipnotizzare Nzola ! Finisce così 1 - 3: l'Hellas, lo Spezia è in Serie B. 11 giugno 2023

Ai microfoni di Sky Sport, l'ex capitano e allenatore del Monza Marco Zaffaroni ha commentato la grande impresa del suo Verona, salvatosi nello spareggio del “Mapei Stadium” grazie al 3-1 contro lo ...Debacle degli aquilotti. 1-3 nel match del Mapei con gli Scaligeri che rimangono in serie A. Lo spezia dopo tre anni retrocede in serie cadetta.