Verona | Montipò | «La partita col Sassuolo è stata decisiva per la salvezza»

(Di lunedì 12 giugno 2023) Lorenzo, portiere del, ha parlato dopo aver raggiunto lacon il club gialloblù: le sue dichiarazioni Lorenzoha così parlato a Dazn dopo aver raggiunto lacon il. LE PAROLE – «Lacolin casa èil momento decisivo. Col gol di Gaich dopo il 90? ho capito che avevamo più di una chance per salvarci. Il pari contro l’Empoli è poi stato un macigno, ma siamo stati bravi a rialzarci».

Lo spareggio salvezza trae Spezia si è chiuso con il successo degli scaligeri maturato nel ... Nzola calcia debolmente emette in angolo lasciando i suoi in vantaggio di due reti, cioè ...Ci proveranno prima Shomurodov, con la conclusione dalla distanza potente ma centrale, poi Ampadu con il colpo di testa ravvicinato, ma entrambi i tentativi vengono disinnescati da...Commenta per primo Ilè riuscito nell'impresa. I gialloblù mantengono la massima serie grazie alla vittoria nello ... Lorenzoe Cyril Ngonge. Partiamo con ordine. Il portierone giallòblù ...