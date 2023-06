Veesion | La risposta hi-tech ai furti tra gli scaffali

Leggi su lombardiaeconomy

(Di lunedì 12 giugno 2023) Grazie ad un progetto innovativo di ultima generazione è nato, il nuovo sistema in grado di ridurre di oltre il 60 per cento inegli esercizi commerciali Contro un alquanto misero 5 per cento dievitati mediamente dal settore commerciale ogni giorno e grazie ad un progetto innovativo di ultima generazione è nato, il nuovo sistema in grado di ridurre di oltre il 60 per cento inegli esercizi commerciali. Tutto si basa sull’analisi intelligente (grazie all’AI) delle immagini di videosorveglianza. Un percorso di ricerca e applicazione tecnologica a dato il via ad un articolato progetto di una società francese. In rapida ascesa e di grande espansione infatti, anche su settori inediti, la tecnologia del momento si evolve così per implementare sistemi contro rischi di furto ...