Van Basten | Donadoni | Ibra | i 20 colpi top del Milan di Berlusconi

Ecco i venti colpi più importanti Continua Trentuno anni e 29 trofei per il Milan di Berlusconi Roberto Donadoni Carlo Ancelotti Ruud Gullit MarcoFrank Rijkaard Zvonimir Boban Dejan ...... ma ormai ai margini del grande calcio, pesca un allenatore che viene dalla B, e che aveva fatto bene al Parma, ma senza pedigree, Arrigo Sacchi , acquista tre top player olandesi,, Gullit ...Venne in Italia, a casa mia, ma purtroppo io quel giorno non c'ero. Fu ricevuto da mio figlio Dudi , di 18 anni, che sa tutto di calcio e mi parlò in termini entusiastici di questo ...

"Qui ci vivevano Van Basten e Gullit, oggi viviamo in un fortino", il quadrilatero del degrado a Castellanza varesenews.it

Grazie a lui, il Milan e il calcio italiano sono entrati in una nuova dimensione. Dritti nella leggenda di questo sport, grazie a una strategia e ad una visione avvenieristica che hanno fatto scuola p ...Correva il 1986 e il Milan stava per chiudere bottega. Libri in tribunale, crac societario e sportivo per la gestione di Giussy Farina. Ma il 20 febbraio a ...