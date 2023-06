Uzo Aduba di Orange Is The New Black è incinta. L'attrice aspetta il primo figlio

(Di lunedì 12 giugno 2023) Uzo, nel corso della 76esima edizione dei Tony Awards 2023 dell’11 giugno, ha rivelato di essere in attesa delbebè di casa insieme al marito, Robert Sweeting.diIs The Newha calcato il red carpet dell’evento mostrando pubblicamente il pancione: “Sono al settimo cielo e si sentono molto emozionati al pensiero di allargare la propria famiglia e diventare genitori”, ha dichiarato una fonte vicina alla coppia, come riportato da People. Nelle ultime ore,42enne ha pubblicato anche un video su Instagram in cui mostra a tutti i suoi follower un piccolo body da neonato di colore bianco: “È una benedizione. Io e mio marito Robert siamo così felici di entrare in questo nuovo capitolo (della nostra vita) nei panni di genitori”, si legge nella ...

Jessica Chastain in un abito bustier con lunga mantella, giallo canarino, di Gucci , o ancora in Christian Siriano, con un completo monocromatico arancio che metteva in risalto il pancione.

Uzo Aduba ha condiviso un video in cui annuncia la prima gravidanza: 'Il nostro unico obiettivo sarà quello di amarti, piccolo mio'.Tony Awards 2023: i look del red carpet degli Oscar di Broadway più belli Al red carpet hanno partecipato Lupita Nyong’o, Jessica Chastain, Uzo Aduba, Michelle Williams, Melissa Etheridge, Skylar ...