Usa | Annapolis | feriti e morti in una sparatoria

(Di lunedì 12 giugno 2023) Nello stato del Maryland, adnegli Stati Uniti, tre persone sono rimaste uccise ed altre tre ferite in una. La polizia ha reso noto che una persona è stata fermata. “Siamo rattristati per le famiglie e perche devono affrontare questo”, ha detto il sindaco della città del Maryland, Gavin Buckley.Non si conoscono ancora le cause della. Stati Uniti,adStati Uniti,- Photo Credits LaRepubblica.itTre persone sono state uccise e tre ferite in unadomenica notte in una casa nella capitale del Maryland,. Il capo della polizia locale Edward Jackson, definisce lacome una “disputa ...

