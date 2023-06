Usa | 3 morti e 3 feriti in una sparatoria ad Annapolis Rabbia del sindaco | “Può accadere ovunque”

(Di lunedì 12 giugno 2023) Tre persone sono rimaste uccise e tre ferite in unaavvenuta domenica notte all’interno di un’abitazione ad, la capitale dello stato del Maryland (USA). La zona in cui si sono svolti i fatti si trova a sud rispetto al centro della città e nei pressi del lungomare. Nel comunicato rilasciato ai giornalisti dal capo della polizia locale Edward Jackson è stato spiegato che all’origine dellac’è stata una disputa personale fra due o più individui, ma non si sono volute aggiungere ulteriori informazioni a proposito delle relazioni e le dinamiche fra i soggetti coinvolti, se non che le vittime avevano un’età compresa fra 20 e 50 anni. Dure le parole di condanna deldella città Gavin Buckley: “Questo puòe nulla viene risolto attraverso ...

