Usa | 14enne afroamericano ucciso dalla polizia in Colorado

7.00ucciso da agenti in Colorado Nuovo episodio di violenza della polizia contro un ragazzino afroamericano. Jor'dell Richardson è stato colpito all'addome da un agente fuori da un negozio ad ...Leggi Anche, la polizia spara e uccide un 36enne afroamericano in sedia a rotelle Poco dopo il fermo delè giunto sul posto un altro poliziotto , che prima ha minacciato di sparargli e poi ha premuto ...... una comunità in lutto per unucciso - ha detto ancora Lott - anche se avesse preso quattro bottiglie di acqua, questo non è qualcosa per cui si spara a qualcuno, ancora meno un'. Dopo ...

A nulla sono servite le implorazioni del 14enne. L'agente che ha bloccato il ragazzo a terra si chiama James Snapp. E' a lui che Jor'Dell ha chiesto, terrorizzato: «Fermati, per favore. Mi hai preso».