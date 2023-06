Uruguay-Italia 1-0 | Casadei e compagni si fermano in finale

(Di lunedì 12 giugno 2023) Il sogno dell’si spegne a cinque minuti dalla fine, quando l’trova il gol che vale la Coppa del Mondo con un gol di testa di Luciano Rodriguez.1-o: decide Rodirugez Dopo un percorso stupendo da parte degli uomini di Carmine Nunziata, il sogno degli Azzurrini sfuma incontro un’agguerritissima. Per l’è stata una partita di grandissima sofferenza, dovuta anche al pressing asfissiante della Celeste e, nonostante i cambi in attacco da parte del ctno, a regalare la Coppa del Mondo è stato Luciano Rodriguez all’86’ con un colpo di testa. La gara La Celeste parte subito forte, con grande coraggio e soprattutto intensità, gli azzurrini fanno fatica ad entrare in partita abbassando di molto il loro ...

...presidente della Figc Gabriele Gravina agli azzurrini dopo la sconfitta per 1 - 0 contro l'... esistono grandi talenti nel calcio italiano e il lavoro del Clubconsente loro di esaltarsi ......Rodriguez regala il titolo all', che a La Plata (dopo due finali perse, 1997 e 2013) spezza l'incantesimo e riporta la coppa in Sudamerica dopo quattro trionfi europei di fila. L'può ...Piccola consolazione per Cesare Casadei dopo la sconfitta dell'nella finale del Mondiale U20: premiato il centrocampista L'U20 perde la finale del Mondiale di categoria contro l', ma Cesare Casadei può in qualche modo consolarsi a livello personale. Dopo 7 gol in 7 partite disputate, il ragazzo è stato ...

Il presidente della FIGC ha totalmente smentito l'ipotesi di una possibile candidatura di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia.ROMA (ITALPRESS) - 'Dispiace per il risultato finale, ma questi ragazzi sono stati straordinari, hanno scritto una pagina di storia molto molto ...