Uomini e Donne | ritorno di fiamma tra una coppia molto discussa? La segnalazione

Leggi su isaechia

(Di lunedì 12 giugno 2023) Sarebbe tornato il sereno tra un’exdi, il fortunato dating show di Maria De Filippi in onda da oltre 20 anni. La rottura fra Davide Donadei e Chiara Rabbi non era state fra le più serene. Dopo quasi due anni dalla scelta avvenuta negli studi del programma di Canale 5, la scorsa estate una forte crisi ha portato i due a dirsi addio. L’ex corteggiatrice ha spesso fatto intendere che la causa della rottura fossero i presunti tradimenti di Davide. Il pubblico diancora ricorderà l’acceso confronto avvenuto nel corso delle prime puntate dell’edizione da poco conclusa. Successivamente abbiamo visto Davide Donadei varcare la porta rossa della Casa del Gf Vip 7. Agli altri ex coinquilini del reality show di Alfonso ...