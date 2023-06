Unicef Italia | in 5 anni 74 ragazzi morti sul lavoro

(Di lunedì 12 giugno 2023) In cinque, tra il 2017 e il 2021 sono stati 74 iin incidenti sul. La maggior parte di loro, 67, aveva un'età compresa tra 15 e 19, gli altri 7 meno di 14. gli infortuni ...

E' quanto emerge dal 1° rapporto statistico sul lavoro minorile di. Il Veneto è la regione con più morti sul lavoro tra i ragazzi. Delle denunce di infortunio sul lavoro 223.262 ...E' quanto emerge dal Primo rapporto statistico 'Lavoro minorile in Italia: rischi, infortuni e sicurezza sui luoghi di lavoro' presentato dall'UNICEF Italia in occasione della Giornata mondiale contro lo sfruttamento del lavoro minorile. Nel 2022 sono 69.601 i lavoratori minorenni 15 - 17 anni, in aumento rispetto ai 51.845 del 2021 e ai 35.505 del 2020; la posizione di 'dipendente'

In occasione della Giornata mondiale contro lo sfruttamento del lavoro minorile, l'Unicef Italia ha presentato il primo rapporto statistico "Lavoro minorile in Italia: rischi, infortuni e sicurezza sui luoghi di lavoro".