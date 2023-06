Under 20 | Rodriguez distrugge il sogno degli Azzurrini | l’Uruguay è Campione del Mondo

(Di lunedì 12 giugno 2023) La Plata – Sfuma a pochi minuti dal 90? ilazzurro. L’Italia è stata sconfitta nella finale del Mondiale U.20 dal. Nel match giocato allo stadio Maradona di La Plata, la squadra di Nunziata ha perso 1-0: decisiva la rete diall’86?. In serata invece, Israele ha battuto 3-1 la Corea del Sud chiudendo così al terzo posto la competizione. Per Israele a segno Binyamin al 19’, Senior al 76’ e Khalaili all’85’. per i coreani in gol al 24’ Lee Seung-Won per il momentaneo 1-1. In aggiornamento… (foto Twitter @Uruguay)

