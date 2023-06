Under 20 | il sogno Mondiale dell' Italia si ferma in finale | trionfa l' Uruguay

Il titolo rimanda al nostro bel cinema d'una volta e a tutta un'epoca da, melodie e basi ... C'entrano gli- qualcosa. L'idea è che quando non riesci più a immaginare un futuro finisci per ...259 Si spegne all'86' ilMondiale dell'Italia U20 . La finale sorride ai pari età dell'Uruguay che vincono 1 - 0 e si laureano campioni del mondo20. La rete decisiva arriva in mischia con Luciano Rodriguez a 5 ...Una medaglia azzurra anche nelle prove20. È quella di Lucia Arnoldo che festeggia il bronzo ... Si concretizza così ildel podio mondiale per la bellunese, che da allieva è stata la ...

Il sogno dell'Italia svanisce in finale: l'Uruguay vince 1-0 ed è ... FIGC

Nella finalissima di La Plata (Argentina) la formazione sudamericana piega 1-0 gli azzurrini all'86' con Luciano Rodriguez: è il suo primo titolo iridato di categoria.Il gol di Luciano Rodriguez nel finale spegne le speranze azzurre. Ct Nunziata: "La sconfitta non cancella il lavoro fatto" ...