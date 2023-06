Una mosca gli entra nell’orecchio e poi l’orrore | cosa gli sta succedendo

Leggi su tvzap

(Di lunedì 12 giugno 2023) Social. . La storia che stiamo per raccontarvi vi lascerà completamente senza parole. I fatti sono avvenuti in Brasile, un vasto Paese sudamericano, si estende dal bacino amazzonico, a nord, fino ai vigneti e alle imponenti cascate dell’Iguaçu, a sud. Valdemir Dencati, il protagonista di questa terribile vicenda, dopo essersi addormentato sul divano non poteva immaginare quello che gli sarebbe capitato. Durante il sonno infatti unagli ètae ha deposto le uova: dopo poche ore l’orecchio si è riempito di larve.Leggi anche: Alberto Zaccheroni torna a parlare del suo incidente domestico: ecco come sta oggi Leggi anche: Va in ospedale per un’ulcera ma muore poco dopo:hanno scoperto Leggi anche: Un uomo muore di infarto sulla nave da crociera, poi la scoperta choc: cos’hanno ...