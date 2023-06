Un treno da Roma per gli scavi di Pompei | ecco da quando Pantheon | da luglio si paga

Un nuovo collegamento tra la Capitale e Pompei. 'Il 16 luglio parte il- Pompei, realizzato con le Ferrovie dello Stato: porterà i visitatori direttamente alla stazione ma anche agli scavi. All'interno si potrà vedere anche un video che introduce alla storia ...RIETI - Un primo tassello nei trasporti, da oggi, diventa realtà. Questa mattina, alle 6.10, partirà dalla stazione di Rieti il primobimodale diretto a, via Terni e Orte. L'arrivo aTiburtina è previsto alle 7.58. Si tratta di un convoglio Hitachi Blues (Htr 412), da anni promesso e che entra in funzione su questa ..."Useremo il ricavato per qualche mensa per poveri e per lavori di ...

Sangiuliano, il 16 luglio parte treno diretto Roma-Pompei Agenzia ANSA

Un nuovo collegamento tra la Capitale e Pompei. «Il 16 luglio parte il treno Roma-Pompei, realizzato con le Ferrovie dello Stato: porterà i visitatori direttamente alla stazione ma ...VIAGGIARE IN TRENO e in bus con un solo biglietto, per raggiungere le più affascinanti destinazioni turistiche in Campania, Puglia e Sicilia: dal 21 giugno sarà possibile, grazie alla recente acquisiz ...