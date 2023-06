«Un rivoluzionario amato da milioni di italiani» | il messaggio di Mario Draghi per la morte di Berlusconi

(Di lunedì 12 giugno 2023) «Da imprenditore ha rivoluzionato il mondo della comunicazione e dello sport, con spirito d’iniziativa e innovazione straordinari. Da leader ha trasformato la politica ed è statodadiper la sua umanità e il suo carisma». Sono le presidente dell’ex presidente del Consiglio ed ex presidente della Bce, in una nota diffusa a seguito delladel leader di Forza Italia Silvio, deceduto oggi all’età di 86 anni all’Ospedale San Raffaele di Milano, a causa di complicazioni legate alla leucemia mielomonocitica cronica di cui il Cavaliere soffriva da due anni. L’ex premier, nella nota, ha espresso «il più sentito cordoglio per ladi Silvio, assoluto protagonista della vita ...

... ildella televisione FOTO STORICHE Fotogallery - Silvio Berlusconi in gioventù FOTO ... Tanti lo hanno, tanti lo hanno odiato: tutti oggi devono riconoscere che il suo impatto sulla ...... campione dItalia nel 1988 e dEuropa nel 1989 e 1990, interprete di un giocoe ... Il calciatore piu'E' difficile rispondere dira' nel 2020 in unintervista a Il Corriere della Sera ...In rossonero di sicuro, ma Silvio Berlusconi haripetere per tutta la sua vita di esserlo ... Arrigo Sacchi è stata un'intuizione di Berlusconi e ha aperto un capitolonella lunga ...

«Un rivoluzionario amato da milioni di italiani», il messaggio di ... Open

Lo storico presidente rossonero è morto all'età di 86 anni a Milano. Di sè amava dire: “Sono il presidente più vincente della storia del calcio”. (LaPresse) Silvio Berlusconi – morto oggi all’età di ...Il Milan e il pallone italiano piangono un personaggio cardine delle proprie storie: un vincente con una visione sempre proiettata al futuro.